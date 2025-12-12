Vestibular da UEPG acontece domingo em quatro cidades paranaenses

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O vestibular 2026 da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) será realizado neste domingo (14) em Ponta Grossa, Cascavel, Curitiba e Maringá. A prova conta com 9.010 candidatos inscritos, que concorrem a 1.216 vagas distribuídas entre 40 cursos de graduação. Os portões abrirão às 8h e fecharão às 8h30 no período da manhã, e à tarde abrirão às 14h com fechamento às 14h30.

A Coordenadoria de Processos de Seleção (CPS) recomenda que os candidatos cheguem com 60 minutos de antecedência para evitar imprevistos. As provas terão duração total de 7 horas, divididas em dois períodos: 3 horas pela manhã para a prova vocacionada e 4 horas à tarde para conhecimentos gerais e redação.

Para realizar o exame, é obrigatório apresentar documento oficial de identificação original com foto e caneta esferográfica de tinta azul-escura ou preta, com escrita grossa e material transparente. O consumo de alimentos e bebidas só será permitido em recipientes transparentes sem rótulos.

Fica proibido o uso de aparelhos eletrônicos, bonés, chapéus, óculos escuros e outros acessórios que possam comprometer a segurança da prova. O resultado do vestibular será divulgado até 6 de janeiro de 2026 nas redes sociais e site oficial da UEPG.

Informações detalhadas sobre o vestibular, como datas, horários, locais de prova e documentação necessária, estão disponíveis no Manual do Candidato e na página oficial do processo seletivo.