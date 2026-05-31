Vereadora Laís Leão lança pré-candidatura a deputada federal

A vereadora de Curitiba Laís Leão lançou, neste sábado (30), sua pré-candidatura a deputada federal pelo PDT. O anúncio oficial ocorreu no Largo da Ordem, no Centro Histórico da capital paranaense, com o objetivo de reforçar a chapa partidária rumo à Câmara dos Deputados. O evento reuniu lideranças políticas do estado e apoiadores para dar início à articulação da parlamentar de olho em uma das 30 cadeiras do Paraná no parlamento federal.

Arquiteta e urbanista com mestrado em Gestão Urbana, Laís Leão obteve destaque nas eleições municipais de 2024 como a mulher mais votada do campo progressista na cidade.

O ato de lançamento evento contou com a participação do deputado estadual Requião Filho, atual presidente do PDT no estado e pré-candidato ao Governo do Paraná, além do deputado estadual Goura.