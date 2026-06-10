Vereadora Amália Tortato lança pré-candidatura à ALEP

A vereadora Amália Tortato (Novo) lançou nestas terça-feira (09/06) sua pré-campanha à Assembleia Legislativa. O evento contou com a presença do senador Sergio Moro, pré-candidato ao Governo do Paraná, e também do pré-candidato ao Senado, Deltan Dallagon.

Ex-secretária de Desenvolvimento Humano da Prefeitura de Curitiba, ela afirmou que vai levar para sua campanha a defesa da liberdade, a redução da burocracia e ampliação do teste do pezinho, que foi uma de suas bandeiras.

“A gente precisa mudar. A gente não pode se acostumar e achar que está tudo bem no poder público. Na minha vida política, seja como vereadora, seja como secretária, eu sempre entendi que era possivel achar soluções para os problemas e não ficar só reclamando dos problemas. E agora eu estou com sangue no olho pra fazer essa mudança também no estado”, disse à Tribuna.