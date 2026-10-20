Vereador foragido é localizado no Paraná após publicar fotos nas redes sociais

O vereador Fabio Silva (Podemos), do Rio de Janeiro (RJ), foi preso preventivamente em Londrina, no Norte do Paraná, nesta segunda-feira (19). O parlamentar foi localizado após publicar fotos nas redes sociais durante um casamento realizado no domingo (18).

A prisão faz parte da Operação Backbone, deflagrada pela Polícia Federal (PF) para combater a atuação do Comando Vermelho (CV) no controle de serviços de internet em comunidades cariocas.

Segundo a Polícia Federal, Fabio estava hospedado na casa de um amigo, no Jardim Quebec, em Londrina, onde participava da cerimônia acompanhado da esposa e do filho menor de idade.

A publicação nas redes sociais, na qual indicou a cidade em que estava, ajudou os investigadores a localizá-lo. Durante a abordagem, o celular do vereador foi apreendido.

Após a prisão, o parlamentar foi levado ao Centro Integrado de Triagem de Londrina, onde passou a noite detido. Segundo informações do Bom Dia Paraná, da RPC TV, ele aguarda liberação para uma transferência para o Rio de Janeiro.

Internet clandestina para facções

A Operação Backbone teve como objetivo desarticular uma estrutura ligada ao Comando Vermelho que, segundo as investigações, impõe o monopólio de serviços de internet em áreas dos complexos do Alemão, da Penha e do Chapadão, no Rio de Janeiro.

De acordo com a Polícia Federal, criminosos armados cortavam cabos e incendiavam caixas de distribuição de provedores concorrentes, impediam reparos e pressionavam moradores e comerciantes a contratar os serviços controlados pela facção.

A investigação também apura atividades empresariais supostamente utilizadas para sustentar a estrutura criminosa. A operação prevê medidas de bloqueio de bens e valores de até R$ 558 milhões, além da suspensão das atividades de empresas investigadas.

Entre os alvos da operação estão Márcia Gama Nepomuceno e Lucas Santos Nepomuceno, mãe e irmão do rapper Oruam, respectivamente. Também foi expedido mandado contra Márcio Santos Nepomuceno, conhecido como Marcinho VP, pai do artista e que já está preso.

Fabio Silva está em seu primeiro mandato como vereador no Rio de Janeiro. Em nota, a defesa do vereador afirmou que ele não possui relações com práticas ilícitas e que se manifestará após conhecer em detalhes as acusações.