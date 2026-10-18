Vendas do comércio no Paraná crescem o dobro da média brasileira em 2026

O comércio paranaense apresentou desempenho superior ao de algumas das maiores economias do Brasil nos oito primeiros meses de 2026. Entre janeiro e agosto, as vendas no estado cresceram 3,4% em relação ao mesmo período do ano passado, enquanto a média nacional ficou em 1,7%.

Os números foram divulgados na quinta-feira (15) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por meio da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC).

Com esse resultado, o Paraná ocupa a sétima posição entre os estados com maior crescimento nas vendas, empatado com Rondônia. O desempenho também supera o registrado em São Paulo, que não apresentou variação no período, no Rio de Janeiro, com avanço de 1,4%, e em Minas Gerais, onde a alta foi de apenas 0,4%.

Pernambuco lidera o levantamento nacional, com expansão de 10%, seguido pelo Distrito Federal (7,6%) e pelo Acre (7,2%).

Entre os segmentos que contribuíram para o resultado paranaense, o comércio de livros, jornais, revistas e artigos de papelaria apresentou a maior expansão, de 13%. O percentual também foi o mais elevado do Brasil nessa atividade durante os oito primeiros meses do ano.

Outros produtos de uso pessoal e doméstico aparecem na sequência, com crescimento de 9,7%. As vendas de medicamentos, produtos médicos, ortopédicos, perfumes e cosméticos aumentaram 6,5%, enquanto supermercados e hipermercados, incluindo alimentos, bebidas e produtos de fumo, registraram alta de 3%.

Também houve resultados positivos na comercialização de combustíveis e lubrificantes (2,5%) e de móveis e eletrodomésticos (1,6%).

Comércio paranaense mantém crescimento nos últimos 12 meses

O levantamento do IBGE também mostra que o desempenho positivo não ficou restrito aos primeiros oito meses de 2026. Considerando o período de setembro de 2025 a agosto deste ano, o volume de vendas no Paraná aumentou 3,3%, diante de uma média nacional de 1,6%.

Nesse intervalo, o segmento de artigos de uso pessoal e doméstico apresentou a maior expansão, de 10,8%. O comércio de livros e materiais de papelaria cresceu 9,1%, seguido pelos produtos farmacêuticos, médicos e de perfumaria, com 5,4%. Já o setor de móveis e eletrodomésticos registrou avanço de 4,7%.

Na comparação entre agosto de 2026 e o mesmo mês do ano anterior, as vendas paranaenses cresceram 1,6%. O resultado ficou próximo ao de Santa Catarina, que registrou 1,8%, e foi quatro vezes superior à média brasileira, de 0,4%.

Em relação a julho, o comércio do Paraná apresentou crescimento de 0,5% em agosto. No mesmo intervalo, a variação nacional foi de 0,1%.

Faturamento do comércio também registra alta

Além do aumento no volume de produtos comercializados, o Paraná apresentou crescimento na receita nominal do setor, indicador que considera o valor das vendas sem descontar os efeitos da inflação.

De janeiro a agosto, o faturamento nominal do comércio paranaense avançou 6,2%, acima dos 4,8% registrados no Brasil. No acumulado de 12 meses, a diferença também foi favorável ao estado, com expansão de 6,4%, diante de 4,7% da média nacional.

Na comparação entre agosto deste ano e agosto de 2025, a receita nominal cresceu 4,1% no Paraná. Já em relação ao mês anterior, o aumento foi de 0,4%.

Os dados fazem parte da Pesquisa Mensal do Comércio, realizada pelo IBGE para acompanhar as vendas e o faturamento de empresas formalizadas do setor varejista que possuem 20 ou mais pessoas ocupadas.

O levantamento também apresenta informações sobre o varejo ampliado, que inclui atividades como a comercialização de veículos e materiais de construção.

Os resultados completos podem ser consultados no Sistema IBGE de Recuperação Automática (Sidra). A próxima divulgação, com os dados referentes a setembro de 2026, está prevista para 13 de novembro.