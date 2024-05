Vem geada para o Paraná! Mais de 50 municípios estão em alerta amarelo

Mais de 50 municípios paranaenses estão em alerta amarelo de perigo potencial de geadas. O aviso, que foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia nesta sexta-feira (31), é válido para toda a madrugada de sábado, 1° de junho, entre 00h e 7h30 de sábado.

A temperatura mínima prevista pelo Inmet é de 3°C e o órgão destaca o risco de perda de produção em plantações do estado, nas regiões Metropolitana, Sul, Centro-Sul e Central.

Na região metropolitana da capital, a Lapa é o único município afetado. Já em Curitiba ficou de fora do alerta e deve ter temperaturas mais amenas no decorrer do final de semana. Neste sábado (1°), a mínima será de 7°C e a máxima é prevista em 18°C. No domingo (02), a expectativa, segundo o INMET, é que os termômetros tenham uma leve alta, a mínima será de 9°C e a máxima vai aos 21°C.

