Valor da produção agropecuária do Paraná deve superar R$ 200 bi em 2025

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Valor Bruto da Produção (VBP) agropecuária do Paraná deve ultrapassar R$ 200 bilhões em 2025, segundo projeções do Departamento de Economia Rural (Deral). O aumento expressivo em relação aos R$ 188,4 milhões registrados em 2024 se deve à combinação de uma safra recorde de grãos e ao crescimento da pecuária no estado.

A economista do Deral, Larissa Nahirny, explica que o VBP representa todo o faturamento gerado pela produção agropecuária estadual, somando o valor produzido nas lavouras, pecuária e outras cadeias do campo. O indicador ajuda a dimensionar o impacto das safras sobre a renda regional e orienta decisões de políticas públicas e investimentos.

Na agricultura, destaca-se a recuperação significativa do volume de produção de soja e milho segunda safra, com preços relativamente estáveis. Essas duas culturas devem garantir um incremento de aproximadamente R$ 10 bilhões ao VBP, ultrapassando R$ 81 bilhões no setor agrícola.

Já a pecuária paranaense mantém desempenho favorável, com a soma do valor gerado por frangos, bovinos, suínos, leite e ovos alcançando cerca de R$ 66 bilhões, um avanço superior a 10% em relação ao ano anterior. A abertura de novos mercados internacionais, como a recente entrada da carne suína paranaense no Chile, também contribui para essa expansão.

Outros destaques incluem o crescimento acima da média da piscicultura, especialmente a produção de tilápia, e o aumento nos preços médios do setor de frutas. Esses fatores reforçam a expectativa de avanço no valor total da produção agropecuária paranaense para 2025.