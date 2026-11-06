Black Friday e Natal abrem mais de 300 vagas temporárias no Paraná

A chegada da Black Friday e do Natal está movimentando não apenas o comércio, mas também o mercado de trabalho no Paraná. Grandes redes varejistas e empresas de comércio eletrônico estão reforçando suas equipes para atender ao aumento das vendas.

Só a C&A e a Americanas anunciaram 302 vagas temporárias no estado, enquanto Shopee e Dengo Chocolates também oferecem oportunidades para trabalhadores paranaenses.

As contratações abrangem funções de atendimento, vendas, operação de caixa, reposição de mercadorias e logística. Em algumas empresas, não é necessário ter experiência anterior, o que pode representar uma oportunidade para quem procura o primeiro emprego ou deseja voltar ao mercado de trabalho.

Outro atrativo é a possibilidade de efetivação após o período de maior movimento, embora a contratação permanente dependa das necessidades de cada empresa.

Confira as oportunidades, os requisitos e como participar dos processos seletivos.

C&A tem 183 vagas temporárias no Paraná

A C&A anunciou 183 oportunidades para reforçar as equipes de suas 17 lojas no Paraná durante a Black Friday, o Natal e o Ano Novo.

Podem participar candidatos com 18 anos ou mais que estejam cursando ou já tenham concluído o ensino médio. Não é necessário ter experiência profissional anterior. A empresa procura pessoas com boa comunicação e disposição para trabalhar com atendimento ao público.

Os contratados poderão ser efetivados após o período temporário, conforme a disponibilidade de vagas e o desempenho profissional. As oportunidades no Paraná fazem parte de uma seleção nacional com mais de 3 mil postos de trabalho.

Como se candidatar: pelo portal Trabalhe Conosco da C&A, onde é possível consultar as oportunidades disponíveis.

Americanas oferece 119 vagas em oito cidades do Paraná

A Americanas está com 119 vagas temporárias para reforçar a operação de suas lojas no Paraná durante a Black Friday. As oportunidades abrangem municípios como Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel, São José dos Pinhais, Foz do Iguaçu e Colombo.

O cargo oferecido é o de operador de loja, com atividades que incluem atendimento aos clientes, organização e reposição de mercadorias, operação de caixa e apoio no recebimento e na conferência de produtos.

Para concorrer, é necessário ter pelo menos 18 anos e ensino médio completo. Não há exigência de experiência anterior. Os benefícios incluem vale-refeição, vale-transporte, seguro de vida e acesso à plataforma de capacitação Americanas Educa.

As 119 oportunidades integram uma seleção nacional de 3 mil vagas em lojas físicas. A empresa também anunciou 760 postos na área de logística, mas o prazo informado para essas inscrições terminou em 31 de outubro.

Como se candidatar: pelo portal Americanas Carreiras. As inscrições para as vagas nas lojas seguem até 9 de novembro de 2026, conforme o comunicado da empresa.

Shopee contrata para operações logísticas no Paraná

A Shopee anunciou mais de 14 mil vagas efetivas e temporárias em todo o Brasil para atender ao crescimento dos pedidos durante as campanhas de novembro, a Black Friday e o Natal.

O Paraná está entre os estados contemplados, embora a empresa não tenha divulgado no comunicado quantas oportunidades serão destinadas especificamente ao estado.

As contratações são presenciais, principalmente para atividades logísticas, incluindo funções como auxiliar de logística e representante operacional. Há oportunidades para pessoas com deficiência.

Para as funções operacionais anunciadas, não é exigida experiência anterior. Os benefícios variam conforme o cargo e a localidade e podem incluir vale-refeição, assistência médica, auxílio-creche, bônus e transporte fornecido pela empresa.

As vagas temporárias também poderão resultar em efetivação, dependendo da necessidade da operação.

Como se candidatar: os interessados podem consultar as oportunidades pelo portal de recrutamento da Shopee ou pela página de seleção da Adecco para a Shopee, que permite buscar oportunidades no Paraná.

Dengo Chocolates tem vagas de Natal em Curitiba

A Dengo Chocolates também está contratando trabalhadores para reforçar suas equipes durante o período natalino. A empresa informou que ainda possui mais de 30 oportunidades distribuídas entre Curitiba, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília e Rio de Janeiro. O número específico de vagas na capital paranaense não foi divulgado.

As posições abrangem atividades de loja, atendimento, vendas e áreas administrativas.

No início de outubro, a marca havia aberto mais de 100 oportunidades sazonais em todo o país. Parte dos postos já foi preenchida, mas a empresa mantém processos seletivos para completar as equipes de fim de ano.

A contratação temporária também pode representar uma porta de entrada para uma vaga permanente. Segundo a empresa, há casos de profissionais que começaram em contratos sazonais e posteriormente foram efetivados.

Como se candidatar: as oportunidades são divulgadas na plataforma Gupy, no portal de recrutamento da Dengo Chocolates. Os interessados devem procurar as vagas disponíveis para Curitiba e conferir os requisitos específicos de cada função.

Vagas podem acabar rápido

Para quem busca uma oportunidade, é importante verificar os requisitos, a cidade de atuação, a jornada de trabalho e os benefícios antes de realizar a inscrição. Os processos seletivos também podem ser encerrados antecipadamente caso todas as vagas sejam preenchidas.