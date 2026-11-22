A Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) realiza, neste domingo (22), as provas de seu vestibular 2027. Nesta edição, 10.952 candidatos concorrem a 4.812 vagas, ofertadas nos 13 campi da instituição no Paraná. Entre os 122 cursos, os mais concorridos são os da área de Tecnologia, Engenharia e Design.

O mais disputado este ano é Arquitetura e Urbanismo, do Campus Curitiba, com 28,45 candidatos por vaga. Na sequência aparecem Engenharia de Computação, também em Curitiba, com 25,02 candidatos por vaga; e Engenharia de Software, em Cornélio Procópio, com 23,10 candidatos por vaga.

Cursos que envolvem Tecnologia da Informação também estão em alta, como Análise e Desenvolvimento de Sistemas, em Cornélio Procópio, que tem 15,53 candidatos por vaga; e Sistemas de Informação, em Curitiba, que registra 11,61 candidatos por vaga.

As Engenharias seguem entre as preferências dos candidatos na UTFPR. Destacam-se Engenharia de Produção (14,82 candidatos por vaga), Engenharia Mecânica, no período diurno (14,45 por vaga) e Engenharia Civil (12,23 por vaga), todos em Curitiba.

Na sequência, vêm os cursos ligados à criatividade e ao design, como Design Gráfico (11,07 candidatos por vaga) e Design (9,45 por vaga), ambos no campus da Capital.

Estreantes no Vestibular UTFPR, os cursos de Ciência de Dados e Inteligência Artificial, do Campus Londrina (9,95 candidatos por vaga), e Arquitetura e Urbanismo, do Campus Guarapuava (9,27 por vaga), também registraram grande procura.

Veja os 10 cursos mais concorridos do Vestibular UTFPR

Arquitetura e Urbanismo (Curitiba) – 28,45 candidatos/vaga Engenharia de Computação (Curitiba) – 25,02 candidatos/vaga Engenharia de Software (Cornélio Procópio) – 23,10 candidatos/vaga Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Cornélio Procópio) – 15,53 candidatos/vaga Engenharia de Produção (Curitiba) – 14,82 candidatos/vaga Engenharia Mecânica – Diurno (Curitiba) – 14,45 candidatos/vaga Engenharia Civil (Curitiba) – 12,23 candidatos/vaga Sistemas de Informação (Curitiba) – 11,61 candidatos/vaga Design Gráfico (Curitiba) – 11,07 candidatos/vaga Engenharia Mecânica – Integral (Curitiba) – 10,68 candidatos/vaga