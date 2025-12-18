Usina Foz do Areia completa 45 anos como referência energética no Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Usina Hidrelétrica Foz do Areia, maior da Copel, completa 45 anos de operação em dezembro de 2025, reafirmando sua importância para a segurança energética do Paraná e do Sistema Interligado Nacional (SIN). Com 1.676 megawatts (MW) de potência instalada, a usina pode atender até 4,7 milhões de pessoas.

Localizada no Centro-Sul do Paraná, Foz do Areia é a usina mais próxima às nascentes do Rio Iguaçu. Sua barragem, concluída em 1979, foi pioneira no Brasil em enrocamento com face de concreto. Com 160 metros de altura e 820 metros de comprimento, formou um reservatório de 165 km² que abrange seis municípios da região.

Papel estratégico no sistema elétrico

Por sua ampla capacidade de acumulação de água, Foz do Areia é fundamental para a segurança operativa do SIN. Funciona como uma “bateria natural”, respondendo a picos de demanda e oferecendo flexibilidade operativa, suporte em emergências e estabilidade ao sistema.

A usina possui quatro unidades geradoras de 419 MW cada, modernizadas em 2021. Desde 2001, é monitorada remotamente pelo Centro de Operação da Copel em Curitiba. Entre 2011 e 2021, passou por um programa de modernização com investimento de R$ 150 milhões.

Em 2024, a renovação da concessão por 30 anos permitiu o avanço em projetos de ampliação. Há planos para elevar a potência instalada para 2.536 MW, com duas novas unidades geradoras de 430 MW cada. Isso pode tornar Foz do Areia uma das dez maiores hidrelétricas do Brasil, dependendo da realização do próximo Leilão de Reserva de Capacidade pelo governo federal.