Universidades paranaenses se destacam em ranking latino-americano

Sete universidades do Paraná estão entre as mais bem avaliadas da América Latina, segundo o Ranking de Universidades 2026 divulgado pela Times Higher Education (THE). O estado ocupa a terceira posição no Brasil, empatado com Minas Gerais, ficando atrás apenas de São Paulo e Rio Grande do Sul.

Entre as instituições paranaenses classificadas, quatro são estaduais: Universidade Estadual de Londrina (UEL), Universidade Estadual de Maringá (UEM), Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) e Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste). A UEM lidera o grupo das estaduais, ocupando a 24ª posição entre as 69 brasileiras e a 44ª na América Latina.

A UEPG obteve o melhor desempenho entre as estaduais paranaenses, saltando para o 78º lugar na América Latina e 40º no Brasil. A UEL e a Unioeste aparecem em 36º e 43º lugares nacionais, respectivamente. Além das estaduais, a Universidade Federal do Paraná (UFPR), a Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) e a Universidade Positivo (UP) também figuram na lista.

O ranking avalia 223 instituições de 16 países latino-americanos, considerando cinco critérios principais: ensino, ambiente de pesquisa, qualidade da pesquisa, inovação e perspectiva internacional. A metodologia foi atualizada nesta edição, passando a utilizar uma pontuação global em vez de comparar apenas com outras universidades da América Latina.

Em outro ranking recente da THE, focado na contribuição das universidades para a ciência interdisciplinar, a UEL e a Unioeste também foram reconhecidas, reforçando a importância da pesquisa integrada nas instituições paranaenses.