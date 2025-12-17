Unidades de Conservação do Paraná fecham temporariamente no fim de ano

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

As Unidades de Conservação (UCs) do Paraná, administradas pelo Instituto Água e Terra (IAT), terão horários especiais de funcionamento durante as celebrações de fim de ano. No Natal, os parques ficarão fechados entre o meio-dia de quarta-feira (24) e quinta-feira (25), reabrindo na sexta-feira (26) pela manhã. No Réveillon, o fechamento ocorrerá das 12h de quarta-feira (31) até quinta-feira (1º), com reabertura na sexta-feira (2).

Atualmente, o Paraná conta com 27 UCs abertas à visitação, incluindo locais como o Parque Estadual do Guartelá, em Tibagi, e a Ilha do Mel, em Paranaguá. Dois espaços estão temporariamente fechados para reforma: o Parque Estadual Ilha das Cobras e o Parque Estadual do Pau Oco.

O estado possui um total de 74 Unidades de Conservação catalogadas pelo IAT, abrangendo cerca de 26,3 mil km² de áreas protegidas. Essas áreas são divididas em diferentes categorias, incluindo UCs de Uso Sustentável, UCs de Proteção Integral, Áreas Especiais de Uso Regulamentado (Aresur) e Áreas Especiais e Interesse Turístico (AEIT).

Rafael Andreguetto, diretor de Patrimônio Natural do IAT, destaca a importância dessas áreas: “As Unidades de Conservação do Paraná são verdadeiros santuários ecológicos, oferecendo aos visitantes a oportunidade única de contemplar as belezas naturais e a rica biodiversidade do Estado. Esses espaços são pilares do turismo sustentável, promovendo a educação ambiental e incentivando a economia local.”

Para mais informações sobre os parques estaduais, incluindo horários de funcionamento, os interessados podem consultar o site oficial do IAT.