Unespar lança portal para centralizar informações sobre ingresso na graduação

- Atualizado: 04/12/25 10h07
A Universidade Estadual do Paraná (Unespar) lançou o portal ‘Estude na Unespar’, desenvolvido pela Pró-reitoria de Ensino de Graduação (Prograd). O novo site centraliza informações sobre os processos de ingresso nos cursos de graduação da instituição, facilitando o acesso para futuros estudantes.

O portal reúne dados sobre formas de ingresso, editais, cronogramas, processos seletivos, documentação e orientações gerais em um único ambiente digital. A iniciativa visa simplificar a busca por informações essenciais para quem deseja estudar na Unespar.

Além do vestibular tradicional, o site disponibiliza informações sobre outras modalidades de ingresso, como o Sistema de Seleção Unificada (SiSU) e o programa Aprova Paraná Universidades. Em uma próxima etapa, serão incluídos dados sobre Vagas Ociosas, Vagas Remanescentes e ingresso para Portadores de Diplomas.

O novo portal atende à crescente demanda por acesso facilitado às informações, especialmente para candidatos em busca de vagas no ensino superior público. A plataforma também permitirá a inscrição direta nos processos de ingresso.

