Unespar incorpora Centro Universitário de União da Vitória após sanção de lei

O governador Carlos Massa Ratinho Junior sancionou nesta sexta-feira (5) a lei que autoriza a incorporação do Centro Universitário de União da Vitória (Uniuv) pela Universidade Estadual do Paraná (Unespar). A medida amplia a oferta de cursos de graduação e consolida União da Vitória como polo regional de formação universitária e pesquisa.

A incorporação prevê cinco cursos de graduação presenciais: Administração, Engenharia Civil, Educação Física, Sistemas de Informação e Odontologia, cada um com 40 vagas anuais. Os detalhes do vestibular serão divulgados posteriormente pela Unespar.

Os demais cursos presenciais da Uniuv serão desativados gradativamente, garantindo aos alunos matriculados a conclusão de suas formações. Estudos técnicos consideraram aspectos como demanda, orçamento, estrutura patrimonial e impactos sociais e pedagógicos, baseados na Lei Geral das Universidades.

O quadro docente atual da Uniuv, composto por 66 professores, será cedido à Unespar por até 17 anos, conforme a desativação progressiva de parte dos cursos. A universidade estadual também assumirá a infraestrutura física, equipamentos e materiais do Centro Universitário, com patrimônio avaliado em R$ 84,1 milhões.

A incorporação beneficiará cerca de 385 mil habitantes de 24 municípios da região. Atualmente, o campus de União da Vitória da Unespar oferece 11 cursos de graduação, dois de mestrado, e conta com 110 professores e 39 agentes universitários.