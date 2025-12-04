Unespar abre inscrições para Vestibular Complementar 2026 com 234 vagas

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Universidade Estadual do Paraná (Unespar) anunciou nesta quinta-feira (4) a abertura do Vestibular Complementar 2026, oferecendo 234 vagas em cursos de graduação. As inscrições gratuitas podem ser feitas até 18 de janeiro de 2026, com oportunidades nos campi de Apucarana, Campo Mourão, Paranaguá, Paranavaí e União da Vitória.

Os candidatos podem escolher entre três modalidades de seleção: média final do Vestibular da Unespar (2015-2025), média final do ENEM (2010-2025) ou Prova de Redação, agendada para 1º de fevereiro de 2026. Cursos disponíveis incluem Administração, Matemática, Geografia, Turismo, Pedagogia, História e Química.

O processo seletivo adota sistema de cotas, reservando vagas para estudantes de escolas públicas, candidatos pretos e pardos de escolas públicas, e pessoas com deficiência. Detalhes completos estão no Edital nº 071/2025, disponível na página do Vestibular da Unespar.