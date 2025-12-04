Ensino Superior

Unespar abre inscrições para Vestibular Complementar 2026 com 234 vagas

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por AEN Tai
- Atualizado: 04/12/25 16h07
Unespar

A Universidade Estadual do Paraná (Unespar) anunciou nesta quinta-feira (4) a abertura do Vestibular Complementar 2026, oferecendo 234 vagas em cursos de graduação. As inscrições gratuitas podem ser feitas até 18 de janeiro de 2026, com oportunidades nos campi de Apucarana, Campo Mourão, Paranaguá, Paranavaí e União da Vitória.

Os candidatos podem escolher entre três modalidades de seleção: média final do Vestibular da Unespar (2015-2025), média final do ENEM (2010-2025) ou Prova de Redação, agendada para 1º de fevereiro de 2026. Cursos disponíveis incluem Administração, Matemática, Geografia, Turismo, Pedagogia, História e Química.

O processo seletivo adota sistema de cotas, reservando vagas para estudantes de escolas públicas, candidatos pretos e pardos de escolas públicas, e pessoas com deficiência. Detalhes completos estão no Edital nº 071/2025, disponível na página do Vestibular da Unespar.

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna
Tags
Comunique erros
Voltar ao topo
O conteúdo do comentário é de responsabilidade do autor da mensagem. Ao comentar na Tribuna você aceita automaticamente as Política de Privacidade e Termos de Uso da Tribuna e da Plataforma Facebook. Os usuários também podem denunciar comentários que desrespeitem os termos de uso usando as ferramentas da plataforma Facebook.