Umuarama receberá 1.500 novas moradias com apoio do governo estadual

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O município de Umuarama, no Noroeste do Paraná, receberá 1.500 novas moradias como parte de um bairro planejado anunciado nesta quarta-feira (17) pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior. O empreendimento será executado pela construtora Pacaembu, com financiamento da Caixa Econômica Federal, e contará com cerca de R$ 30 milhões em subsídios do Governo do Estado através do programa Casa Fácil Paraná.

As unidades habitacionais serão lançadas em duas fases, a partir do segundo semestre de 2026. O projeto, que marca a adesão de Umuarama ao programa Casa Fácil na modalidade Valor da Entrada, prevê investimentos totais de até R$ 315 milhões, combinando recursos estaduais, federais e privados.

O Casa Fácil Paraná visa ampliar o acesso à moradia própria para famílias com renda de até quatro salários mínimos. Na modalidade Valor da Entrada, o Estado concede um subsídio de até R$ 20 mil por família para o pagamento da entrada do financiamento junto à Caixa Econômica Federal.

Além de reduzir o déficit habitacional, o empreendimento promete impactar positivamente a economia local, gerando empregos e estimulando o comércio. As moradias seguirão o padrão do programa Minha Casa, Minha Vida, priorizando funcionalidade e qualidade, com possibilidade de ampliações futuras.

O novo bairro contará com infraestrutura urbana completa, incluindo asfalto, iluminação LED, calçadas, galerias e áreas de lazer. Para participar do programa, as famílias devem atender a critérios como renda mensal de até quatro salários mínimos e não possuir imóvel próprio.