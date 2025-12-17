Umuarama recebe R$ 90 milhões para obras de infraestrutura e educação

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O governador Carlos Massa Ratinho Junior anunciou nesta quarta-feira (17) investimentos de R$ 90 milhões em Umuarama, noroeste do Paraná. Os recursos serão destinados a obras de infraestrutura urbana, mobilidade, educação, desenvolvimento social, segurança pública, iluminação, pavimentação rural e políticas para as mulheres. O anúncio foi feito durante a inauguração do novo Pronto-Socorro do Hospital Cemil.

Entre os principais investimentos está a construção de uma nova escola estadual, orçada em R$ 24 milhões. A unidade terá capacidade para atender cerca de 1.500 alunos e será a primeira escola nova construída na cidade em 18 anos. Também foram anunciadas a duplicação da Estrada do Bonfim, com investimento de R$ 20 milhões, e a pavimentação de estradas rurais, com aporte de R$ 14,2 milhões.

Na área da saúde, o novo Pronto-Socorro do Hospital Cemil recebeu R$ 7,6 milhões em investimentos do Estado. A obra ampliou a área da unidade e readequou as enfermarias, fortalecendo o atendimento a pacientes de 19 municípios da região. Outros R$ 40 milhões serão aplicados em uma segunda etapa de ampliação do hospital.

O pacote de obras inclui ainda a construção de duas creches, um projeto de drenagem urbana, a revitalização do Terminal Rodoviário Urbano, a modernização da iluminação pública com tecnologia LED e a construção da Casa da Mulher Paranaense. Segundo o governador, os investimentos visam acompanhar o crescimento de Umuarama e fortalecer sua infraestrutura urbana e rural.