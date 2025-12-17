Umuarama recebe R$ 90 milhões em investimentos do governo estadual

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O governo do Paraná anunciou investimentos de R$ 90 milhões em Umuarama para obras de infraestrutura, educação, saúde e outras áreas. O anúncio foi feito pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior nesta quarta-feira (17), durante inauguração do novo Pronto-Socorro do Hospital Cemil.

Entre os principais investimentos estão R$ 24 milhões para construção de uma nova escola estadual, R$ 20 milhões para duplicação da Estrada do Bonfim, R$ 14,2 milhões para pavimentação de estradas rurais e R$ 16,5 milhões para obras de drenagem urbana.

Na área da saúde, o novo Pronto-Socorro do Hospital Cemil recebeu R$ 7,6 milhões do estado. A unidade atenderá pacientes de 19 municípios da região. Outros R$ 40 milhões serão aplicados em uma segunda etapa de ampliação do hospital.

O pacote inclui ainda a construção de duas creches (R$ 3,8 milhões), revitalização do terminal rodoviário urbano (R$ 7,3 milhões), modernização da iluminação pública com LED (R$ 1,5 milhão) e construção da Casa da Mulher Paranaense (R$ 2,1 milhões).

Segundo o governador, os investimentos visam fortalecer Umuarama como polo regional e melhorar a qualidade de vida da população, com obras em áreas essenciais como educação, saúde e infraestrutura urbana e rural.