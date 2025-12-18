UEM divulga aprovados no Vestibular de Verão e PAS 2025 nesta sexta-feira

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Comissão Central do Vestibular Unificado (CVU) da Universidade Estadual de Maringá (UEM) divulgará nesta sexta-feira (19), às 10h, a lista de aprovados no Vestibular de Verão e no Processo de Avaliação Seriada (PAS) 2025. Os concursos selecionam estudantes para mais de 70 cursos de graduação, com 1.726 vagas disponíveis para o ano letivo de 2026.

Além da lista de aprovados, serão publicadas as estatísticas dos concursos, o desempenho dos candidatos e a lista de espera. Uma novidade é a inclusão do bacharelado em Nutrição, ofertado no câmpus de Maringá no período noturno, com 28 vagas.

As matrículas dos aprovados serão realizadas de 13 a 19 de janeiro de 2026, pelo site da Diretoria de Assuntos Acadêmicos (DAA). O período para declaração de interesse na lista de espera será de 20 a 26 de janeiro. As aulas têm início previsto para 9 de março de 2026.

O Vestibular de Verão 2025, realizado em 2 de novembro, contou com mais de 8 mil candidatos concorrendo a 968 vagas. Já o PAS 2025, aplicado em 23 de novembro, teve 21.389 estudantes participantes, com 758 vagas disponíveis na Etapa 3.

Candidatos aprovados para vagas de cotas sociais para negros e cotas para negros deverão comprovar a autodeclaração no ato da pré-matrícula, passando por uma banca de heteroidentificação presencial, conforme estabelecido em edital.