UEL inicia reforma de R$ 11 milhões no Ginásio João Santana em 2026

Tribuna do Paraná
Por AEN Tai
- Atualizado: 11/12/25 15h07
UEL

A Universidade Estadual de Londrina (UEL) iniciará em janeiro de 2026 a reforma do Ginásio Poliesportivo João Batista Santana, localizado no Centro de Educação Física e Esportes (CEFE). O projeto, orçado em R$ 11 milhões, será financiado pelo Governo do Estado do Paraná através da Secretaria da Fazenda (Sefa). O contrato administrativo foi assinado em 28 de novembro de 2025.

A reforma prevê uma reconfiguração completa do ginásio, incluindo quadras multiuso, arquibancada para 360 pessoas, academia, vestiários e área administrativa. Quando utilizado como centro de eventos, o espaço terá capacidade total para 2.264 pessoas. O projeto também solucionará problemas estruturais, como a troca do telhado, e implementará um sistema de captação de águas pluviais para reuso.

A execução ficará a cargo da empresa Moreira Nobre Engenharia Ltda, vencedora da licitação. O prazo para conclusão é de 510 dias após o início das obras. O ginásio está fechado desde abril de 2019, quando um laudo apontou risco de colapso da estrutura.

Além da reforma do ginásio, a UEL também concluiu a revitalização de uma sala no Centro de Ciências Biológicas (CCB), transformando-a em um miniauditório com capacidade para 100 pessoas. O investimento de R$ 500 mil, também proveniente do Governo Estadual, incluiu melhorias na fundação, cobertura e instalação de sistema audiovisual moderno.

A reitora Marta Favaro destacou a importância dessas melhorias para a comunidade universitária e a sociedade em geral, ressaltando que fazem parte de um plano mais amplo de revitalização do campus, que inclui projetos de acessibilidade, melhorias na infraestrutura e modernização de laboratórios.

