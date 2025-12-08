UEL divulga resultado do Vestibular 2025 com 2.019 vagas em 53 cursos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Universidade Estadual de Londrina (UEL) divulga nesta terça-feira (9), às 12h, o resultado da 1ª convocação do Vestibular 2025. A lista com os nomes dos 2.019 candidatos aprovados em 53 cursos de graduação será publicada na página oficial do Vestibular.

O Vestibular 2025 registrou 17.296 inscritos, sendo 13.197 do Paraná (6.498 de Londrina), 3.266 de São Paulo e 833 de outros estados. A divulgação do resultado volta a ocorrer em dezembro, alinhando o calendário acadêmico da UEL ao calendário civil.

Os aprovados devem realizar a pré-matrícula no Portal do Estudante de Graduação entre 9 de dezembro e 9 de janeiro de 2026. As aulas do ano letivo 2026 iniciam em 2 de março. Candidatos não convocados podem manifestar interesse na lista de espera até 8 de janeiro para participar das próximas convocações.

VestibaFest celebra aprovados no Calçadão de Londrina

A UEL e a Folha de Londrina promovem o VestibaFest no Calçadão, em frente ao Cine Teatro Ouro Verde, reunindo aprovados, familiares e parceiros. O evento, que começa às 10h, contará com a presença de estudantes, professores e servidores da universidade para acolher e orientar os novos alunos.

A universidade reforça a campanha ‘Antes de Tudo, #EuRespeito’, que proíbe trotes violentos ou vexatórios. O uso de tintas em pó, pigmentos não aquosos e papel picado é desaconselhado. O VestibaFest conta com apoio de entidades locais e forças de segurança para garantir a organização do evento.