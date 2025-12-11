TV Paraná Turismo transmite Natal do Palácio Avenida neste fim de semana

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A TV Paraná Turismo transmitirá ao vivo o tradicional espetáculo Natal do Palácio Avenida nesta sexta-feira (12) e sábado (13), a partir das 20h. O evento, que acontece no centro histórico de Curitiba, poderá ser assistido por todo o estado através da emissora pública.

Realizado há mais de três décadas, o Natal do Palácio Avenida é considerado um dos eventos natalinos mais emblemáticos do país. O espetáculo transforma a fachada do edifício histórico em um cenário de luzes e projeções, acompanhado por canções interpretadas por um coro infantil.

A transmissão pela TV Paraná Turismo permitirá que famílias de todo o estado acompanhem o evento sem sair de casa. A cobertura especial buscará captar todos os detalhes da apresentação, desde as vozes das crianças até os efeitos visuais que iluminam o centro da capital.

O público poderá sintonizar a transmissão no canal 9.1 UHF (TV Aberta), 509 (Claro/NET), na antena parabólica pelo satélite Star One D2 (frequência 4056 na Banda C), na Banda KU no canal 236 e na SKY TVRO no canal 66.