TV Paraná Turismo transmite espetáculo natalino do Jardim Botânico ao vivo

A TV Paraná Turismo transmitirá ao vivo nesta quinta-feira (18), a partir das 19h20, o espetáculo “Natal no Jardim Botânico”, diretamente de Curitiba. A apresentação, que faz parte da programação do Natal de Curitiba 2025, reunirá música, dança, projeções cênicas e um show de luzes no cenário do Jardim Botânico, um dos cartões-postais mais conhecidos do Brasil.

O espetáculo “O Sonho do Papai Noel” transforma o espaço em um ambiente de encanto, com apresentações coreografadas, efeitos visuais e iluminação especial que destacam a estufa e a Árvore da Vida, decorada para o período natalino. Produzido pela Fundação Cultural de Curitiba, o show conta com figurinos marcantes, ritmos contemporâneos e uma narrativa lúdica que acompanha Papai Noel e seus duendes.

A transmissão pela TV Paraná Turismo permitirá que o público de todo o estado e outras regiões do país acompanhem o evento. O canal pode ser sintonizado no 9.1 UHF (TV aberta), 509 (Claro/NET), via antena parabólica pelo satélite Star One D2 (frequência 4056 – Banda C), Banda KU canal 236 e SKY TVRO canal 66. A apresentação também estará disponível no YouTube da emissora.

O Natal de Curitiba 2025 conta com mais de 150 atrações gratuitas distribuídas por diversos pontos da capital paranaense, oferecendo opções de entretenimento e cultura para moradores e visitantes durante o período festivo.