TV Paraná Turismo exibe concerto da Orquestra Sinfônica no Natal e Ano-Novo

A TV Paraná Turismo transmitirá nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, às 16h, o concerto comemorativo dos 40 anos da Orquestra Sinfônica do Paraná (OSP). O espetáculo apresenta a “Sinfonia nº 2 (Ressurreição)”, de Gustav Mahler, sob regência do maestro Roberto Tibiriçá, e foi gravado no Teatro Guaíra, em Curitiba, como parte da Temporada 2025 da OSP.
A apresentação reúne 116 instrumentistas no palco, sendo 73 músicos da Orquestra e 43 convidados, além de um coro com 80 vozes. As solistas convidadas são Gabriella Pace (soprano) e Ana Lucia Benedetti (mezzo-soprano). A obra, composta entre 1888 e 1894, é considerada uma das criações mais intensas da música clássica e propõe uma reflexão sobre grandes questões existenciais.
Após a exibição na TV, o concerto ficará disponível no canal do YouTube do Instituto de Apoio à Orquestra Sinfônica do Paraná (Iaosp). A transmissão visa democratizar o acesso à música de concerto, levando ao público de todo o Estado uma das experiências artísticas mais marcantes do ano.
O público pode assistir pela TV Paraná Turismo no Canal 9.1 UHF (TV aberta), Canal 509 (Claro/NET), antena parabólica, Satélite Star One D2 (frequência 4056, Banda C), Banda KU (canal 236) e SKY TVRO (canal 66).