TV Paraná Turismo estreia três novos programas sobre cultura e turismo

A TV Paraná Turismo lança, em dezembro, três novos programas focados nas riquezas culturais, históricas e turísticas do estado. As produções “Turistando em Casa”, “Escuta Essa” e “Paranaenses Mundo Afora” trazem diferentes perspectivas sobre o Paraná e histórias de paranaenses pelo mundo.

O “Turistando em Casa” estreia nesta terça-feira (02), às 19h30. O programa apresenta passeios virtuais por pontos turísticos, bairros e curiosidades de cidades paranaenses, com foco na região de Curitiba. A cada episódio, o público descobre lugares, histórias e dicas muitas vezes desconhecidas no cotidiano.

Na quarta-feira (03), às 20h, estreia o “Escuta Essa”. Em formato de perguntas e respostas, o programa revela fatos históricos e culturais que explicam a origem de nomes, tradições e símbolos das cidades do estado.

O “Paranaenses Mundo Afora” entra no ar em 17 de dezembro, às 19h. A atração traz entrevistas com paranaenses que vivem em diferentes cidades do Brasil e do exterior, compartilhando experiências, costumes locais e suas conexões com as origens paranaenses.

As novas produções reforçam o compromisso da TV Paraná Turismo em promover o turismo e a cultura regional. Desde julho, a emissora produz 100% de seu conteúdo localmente, após encerrar o contrato de retransmissão com a Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

A programação da TV Paraná Turismo pode ser assistida no Canal 9.1 UHF (TV aberta em Curitiba e Região Metropolitana), no Canal 509 da Claro/NET, no canal 236 da Banda Ku, Canal 66 da SKY TVRO e pela frequência 3985 do satélite Star One D2, além de outras operadoras de TV por assinatura.