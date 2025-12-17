Comunicação

TV Paraná Turismo estreia programa sobre paranaenses no exterior

Tribuna do Paraná
- Atualizado: 17/12/25 16h07
TV Paraná Turismo

A TV Paraná Turismo lança nesta quarta-feira (17), às 19h, o programa “Paranaenses Mundo Afora”. A nova atração apresentará histórias de cidadãos do Paraná que vivem em outros países, mostrando como mantêm vivas suas raízes culturais.

Cada episódio funcionará como uma janela para o mundo, revelando como paranaenses se tornaram embaixadores informais da cultura do estado em diferentes partes do globo. Por meio de depoimentos, os participantes compartilharão memórias e costumes que conectam suas trajetórias pessoais ao Paraná.

O programa destacará manifestações da identidade paranaense no exterior, seja na música, gastronomia ou outras expressões culturais. As histórias mostrarão como elementos típicos do estado são preservados e reinterpretados por quem escolheu viver fora do Brasil.

Símbolos e experiências do Paraná

Os entrevistados também falarão sobre pontos turísticos famosos do Paraná, como as Cataratas do Iguaçu e a Serra do Mar. Além disso, relatarão experiências pessoais que evidenciam a influência do estado em sua formação, reforçando o vínculo com a terra natal.

“Paranaenses Mundo Afora” poderá ser assistido no canal 9.1 UHF (TV aberta), 509 (Claro/NET), via antena parabólica (Satélite Star One D2, frequência 4056, Banda C), Banda KU canal 236 e SKY TVRO canal 66.

