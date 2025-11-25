Turismo no Paraná: hotéis registram alta ocupação em feriados de 2023

O setor turístico do Paraná registrou altas taxas de ocupação hoteleira durante os feriados de 2023. Em Curitiba e no Litoral, a média de ocupação ficou em torno de 90%, enquanto em Foz do Iguaçu atingiu 81%. Os dados são referentes a seis feriados e um período de férias ao longo do ano.

As informações foram divulgadas pelo Sindicato Empresarial de Hospedagem e Alimentação (SEHA) para Curitiba e Litoral, e pelo Sindicato de Hotéis, Bares e Restaurantes de Foz do Iguaçu (Sindhotéis) para a região oeste. Os períodos analisados incluem os feriados da Consciência Negra, Carnaval, Tiradentes, Páscoa, Sexta-feira Santa, Dia do Trabalhador e as férias de julho.

O Carnaval se destacou como um período de grande fluxo turístico. O Litoral paranaense, incluindo os sete municípios e a Ilha do Mel, registrou 95% de ocupação, com picos de lotação. Curitiba teve média de 80% nesse período. No total, o estado recebeu mais de 1,3 milhão de visitantes durante o Carnaval.

Outro destaque foi o feriado da Consciência Negra, com taxas de ocupação próximas a 90% em Curitiba e no Litoral, e 91% em Foz do Iguaçu. Os resorts e hotéis de três estrelas foram os mais procurados pelos visitantes nesse período.

As atrações turísticas do estado também registraram bons números. O Parque Nacional do Iguaçu, por exemplo, recebeu mais de 40,1 mil visitantes de 80 nacionalidades diferentes durante o feriado da Consciência Negra. Já o passeio de trem entre Curitiba e Morretes, operado pela Serra Verde Express, transportou mais de 7,1 mil passageiros no mesmo período.

Para o final do ano, a expectativa do setor é de ocupação superior a 90% nos hotéis, impulsionada pelas programações de Natal, Réveillon e o evento Verão Maior Paraná. As atrações incluem corais, decorações iluminadas e eventos temáticos, muitos deles gratuitos, que devem atrair ainda mais visitantes ao estado.