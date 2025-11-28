Turismo no Paraná gera mais de 6 mil empregos formais em 2025

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O setor de turismo no Paraná registrou saldo positivo de 6.775 postos de trabalho formais entre janeiro e outubro de 2025, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). O resultado representa um aumento de 18,5% em comparação ao mesmo período de 2024, quando foram criadas 5.715 vagas.

Apenas em outubro, o saldo foi de 906 empregos, 51,8% superior ao mesmo mês do ano anterior. O desempenho coloca o Paraná como o terceiro estado com melhor saldo de empregos no Brasil, totalizando 129,4 mil vagas formais criadas no acumulado do ano.

Setores em destaque

O transporte rodoviário liderou o crescimento com aumento de 62,4% nas vagas, seguido pelo setor de alojamento com 23,4%. Atividades desportivas e recreativas expandiram 18,3%, enquanto serviços de alimentação, maior empregador do setor, cresceram 13,4%. O transporte aéreo também registrou aumento significativo de 82,5%.

Regiões antes menos expressivas no turismo apresentaram crescimento notável. O Vale do Ivaí passou de 14 para 167 vagas, enquanto a região de Caminho das Águas e Aromas saiu de 16 para 62 empregos. O Norte do Paraná dobrou sua geração de empregos na atividade turística.

A expansão do setor é atribuída a investimentos, qualificação profissional e à política estadual de organização territorial do turismo, que visa descentralizar investimentos e fortalecer novos roteiros turísticos em todo o estado.