Troféu Gralha Azul celebra 50 anos e premia diversidade teatral no Paraná

A 41ª edição do Troféu Gralha Azul, realizada na noite de segunda-feira (1º) no Auditório Salvador de Ferrante em Curitiba, celebrou meio século de história premiando a diversidade da cena teatral paranaense. Foram 63 espetáculos inscritos, com 34 homologados e avaliados em 17 categorias.

O espetáculo “O Medo da Morte das Coisas”, da Companhia Súbita de Teatro, levou o prêmio de Melhor Espetáculo. Maíra Lour, que escreveu e atua nesta peça, também recebeu o troféu de Melhor Direção por “Deriva”. Emocionada, ela dedicou as conquistas à sua mãe, a atriz Fátima Ortiz, e à memória de seu pai, o ator Enéas Lour.

A atriz Cleo Cavalcante conquistou três estatuetas com “Historieta” da Tato Criação Cênica: melhor atriz em espetáculo para crianças, melhor espetáculo para crianças e melhor figurino. Adriano Gouvella, da companhia Os Palhaços de Rua de Londrina, ganhou como melhor ator e dramaturgia por “Réquiem para um barbeiro”.

O Troféu Gralha Azul, criado em 1974, passou por reformulações este ano para atender reivindicações da categoria. Os novos critérios visam garantir maior participação de grupos socialmente minorizados e ampliar o acesso de companhias de outros municípios do Paraná.

Além das premiações por categorias, foram concedidos dois Prêmios Especiais: Gabriela Grigolom foi reconhecida por sua contribuição ao teatro surdo, e Carol Vaccari recebeu o prêmio de Técnico do Ano na área de iluminação.