Troféu Gralha Azul anuncia finalistas em edição comemorativa de 50 anos

O Centro Cultural Teatro Guaíra (CCTG) divulgou os finalistas da 41ª edição do Troféu Gralha Azul, que celebra 50 anos da premiação das artes cênicas do Paraná. Foram avaliados 34 espetáculos estreados entre novembro de 2023 e outubro de 2025, considerando excelência artística, qualidade técnica e representatividade.

A premiação contempla 17 categorias, incluindo Espetáculo, Direção, Atriz, Ator e Dramaturgia. Pela primeira vez, a comissão julgadora visitou os municípios onde os espetáculos foram produzidos, ampliando o alcance da premiação e valorizando a diversidade cênica do estado.

A cerimônia de premiação ocorrerá em 1º de dezembro, às 20h30, no Auditório Salvador de Ferrante (Guairinha), com entrada gratuita. Os vencedores receberão estatuetas e prêmios em dinheiro, exceto os prêmios especiais, que ganharão apenas o troféu.

Entre os destaques, Gabriela Grigolom foi selecionada para o Prêmio Especial, e Carol Vaccari para Técnica do Ano. A estatueta, criada nos anos 1970 por Ivens Fontoura, ganhou uma versão sustentável em madeira de reflorestamento em 2018.

Criado em 1974 e oficializado em 1983, o Troféu Gralha Azul se consolidou como a mais importante premiação do teatro paranaense, reconhecendo o talento e a criatividade dos profissionais que constroem a cena teatral do estado.