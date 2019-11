A queda de um avião de pequeno porte em Cascavel, região oeste do Paraná, deixou três pessoas mortas e uma gravemente ferida, na tarde deste domingo (17). O acidente com aeronave ocorreu nas proximidades da PR-486, em uma área rural da cidade.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o avião estava com quatro pessoas dentro no momento do acidente. Uma mulher acabou resgatada em estado grave e encaminhada por via aérea para o Hospital Universitário de Cascavel.