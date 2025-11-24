Trecho da Perimetral Leste de Foz do Iguaçu é liberado para tráfego

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) liberou a via marginal da Perimetral Leste de Foz do Iguaçu, na região Oeste do estado. O trecho liberado compreende o segmento entre a Avenida Bubiak e o acesso ao bairro Floratta. Os motoristas que utilizam a marginal agora podem acessar a Avenida Felipe Wandscheer em direção ao Centro através da perimetral.

A liberação parcial vem acompanhada de sinalização provisória para orientar os usuários. As autoridades recomendam cautela e atenção redobrada ao trafegar pelo local, visando garantir a segurança de todos. É importante ressaltar que não é permitido o cruzamento para a via marginal que ainda está em obras.

A Perimetral Leste de Foz do Iguaçu é um projeto de infraestrutura que prevê a pavimentação de 14,7 quilômetros de rodovia nova. Essa nova via fará a ligação entre a BR-277 e a nova Ponte da Integração Brasil–Paraguai. O projeto inclui ainda a construção de duas aduanas e seis viadutos, visando melhorar o fluxo de veículos e mercadorias na região fronteiriça.

A conclusão total da obra trará benefícios significativos para a mobilidade urbana e o transporte de cargas na região, facilitando o acesso ao centro de Foz do Iguaçu e otimizando a conexão internacional com o Paraguai. O DER/PR continua monitorando o andamento das obras e realizando liberações parciais conforme a conclusão de trechos específicos.