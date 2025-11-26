Transporte aquaviário leva 179 estudantes às escolas no Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

No Paraná, 179 estudantes de comunidades ribeirinhas e litorâneas utilizam o transporte escolar aquaviário diariamente para ter acesso à educação. O serviço, uma parceria entre o Governo do Estado, governo federal e municípios, atende alunos da rede estadual, municipal ou conveniada que residem em localidades separadas das escolas por obstáculos naturais como mar, baías ou rios.

O transporte escolar aquaviário marítimo beneficia 152 estudantes na região de Guaraqueçaba, Paranaguá e Pontal do Paraná, com embarcações realizando cerca de 26 horas de deslocamento diário. Já o transporte fluvial atende 27 alunos em áreas ribeirinhas do Rio Paraná, nos municípios de Porto Rico, São Pedro do Paraná e Querência do Norte, com aproximadamente 12 horas de percurso por dia.

Garantia de acesso à educação

Claudia Akel, chefe do Departamento de Transporte Escolar do Instituto Educacional do Paraná (Fundepar), destaca que o serviço representa um avanço na garantia do direito à educação, eliminando barreiras geográficas para o acesso às escolas. Em 2022, a implantação do transporte aquaviário em Paranaguá permitiu que alunos das Ilhas do Amparo e Piaçaguera pudessem continuar os estudos no continente após concluírem o Ensino Fundamental.

O programa é financiado com recursos do Estado, através do Programa Estadual do Transporte Escolar (Pete), da União, pelo Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), e dos próprios municípios. Em 2024, foram repassados R$ 1,6 milhão para a aquisição de novas embarcações em Paranaguá e São Pedro do Paraná.

Para os estudantes, o transporte aquaviário é essencial. Em Guaraqueçaba, por exemplo, Mariele de Lara Gonçalves, pescadora e estudante de pedagogia, tem três filhas que dependem do serviço para chegar à Escola Estadual do Campo Ilha Rasa. Apesar dos desafios impostos pelas marés, a escola compreende a situação e adapta-se às necessidades dos alunos.

Em Porto Rico, no Noroeste do Estado, o Colégio Estadual Manoel Romão Netto recebe dois alunos da Ilha de Mutum. Recentemente, o serviço foi aprimorado com a introdução de barcos com cabines fechadas, oferecendo maior conforto e proteção aos estudantes durante o trajeto de dez minutos pelo Rio Paraná.