Transporte aquaviário garante acesso à educação para 179 alunos no Paraná

No Paraná, 179 estudantes de comunidades ribeirinhas e litorâneas utilizam o transporte escolar aquaviário diariamente para ter acesso à educação. O serviço, uma parceria entre governo estadual, federal e municípios, atende alunos da rede pública que enfrentam obstáculos geográficos naturais como mar, baías ou rios entre suas residências e as escolas.

O transporte escolar aquaviário marítimo beneficia 152 estudantes nas regiões de Guaraqueçaba, Paranaguá e Pontal do Paraná, com embarcações realizando cerca de 26 horas de deslocamento diário. Já o transporte fluvial atende 27 alunos na região Noroeste, nos municípios de Porto Rico, São Pedro do Paraná e Querência do Norte, com aproximadamente 12 horas de percurso por dia.

Claudia Akel, chefe do Departamento de Transporte Escolar do Instituto Fundação Educacional do Paraná (Fundepar), destaca que o serviço representa um avanço na garantia do direito à educação, eliminando barreiras geográficas para o acesso às escolas. Em 2022, a implantação do transporte aquaviário em Paranaguá permitiu que alunos das ilhas do Amparo e Piaçaguera pudessem continuar os estudos após o Ensino Fundamental.

O financiamento do serviço conta com recursos do Programa Estadual do Transporte Escolar (Pete), do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate) e dos próprios municípios. Em 2024, foram repassados R$ 1,6 milhão para a aquisição de novas embarcações em Paranaguá e São Pedro do Paraná.

Apesar dos desafios, como a instabilidade das marés, o transporte aquaviário tem se mostrado essencial. Em Porto Rico, no Noroeste do Estado, o serviço foi otimizado com a implementação de barcos com cabines fechadas, proporcionando maior conforto e proteção aos estudantes durante o trajeto.