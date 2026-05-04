Trânsito no Paraná tem fluxo intenso no retorno do feriado nesta segunda-feira (04)

O trânsito no Paraná nesta segunda-feira (04/05/2026) é marcado pelo retorno do feriado do Dia do Trabalhador, com aumento significativo no fluxo de veículos nas principais rodovias do estado. As maiores concentrações são registradas nas rotas que ligam o litoral e o interior à capital, Curitiba.

A expectativa é de movimento intenso ao longo do dia, principalmente nos períodos de pico, com possibilidade de lentidão em trechos estratégicos e regiões de serra.

Rodovias Federais (BRs)

Na BR-277, no trecho entre o litoral e a capital, o movimento é alto no sentido Curitiba. A concessionária responsável prevê picos que podem dobrar o volume de veículos em relação aos dias normais, especialmente no fim da tarde. Motoristas também devem ficar atentos à presença de neblina e chuva fina na região da Serra do Mar.

Já na BR-376, o tráfego segue em pista simples nos dois sentidos entre os kms 663,5 e 672, nas regiões de Tijucas do Sul e Guaratuba. O fluxo é intenso em direção a Curitiba, com previsão de trânsito carregado até o fim da tarde.

Na BR-116, o tráfego varia de moderado a intenso entre Curitiba e a divisa com o estado de São Paulo. Há registros de lentidão pontual na altura de Barra do Turvo, no sentido capital paranaense, devido a atendimentos de pista.

Rodovias Estaduais (PRs)

Nas rodovias estaduais, o fluxo também exige atenção. Na PR-445, o trânsito está normalizado após interrupções recentes para obras de duplicação. Ainda assim, motoristas devem redobrar o cuidado ao passar por Tamarana e pelo distrito de Lerroville, devido à presença de máquinas na pista.

Outro ponto de atenção é a PRC-466, especialmente entre Turvo e Pitanga, onde seguem obras de duplicação em concreto, exigindo redução de velocidade.

Na região litorânea, a Ponte de Guaratuba mantém restrições para veículos de carga neste início de semana. Aliás, veja aqui tudo sobre a restrição de carga na nova estrutura no Litoral.

Destaques e dicas para o motorista

O maior volume de veículos deve se concentrar entre 10h e 16h, com reflexos que podem se estender até o início da noite, principalmente nas rodovias que levam à capital.

Para informações atualizadas em tempo real ou em caso de emergência, motoristas podem utilizar o telefone 0800 277 0153, das concessões responsáveis pelas rodovias, ou acompanhar os canais oficiais do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná.