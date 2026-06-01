Trânsito no Paraná: fluxo intenso no entorno de Curitiba e início de pedágio em novas praças

O trânsito no Paraná nesta segunda-feira (01/06/2026) é marcado pelo movimento típico de início de semana, com maior circulação de caminhões, veículos comerciais e trabalhadores nos acessos às principais cidades do estado. Além do fluxo mais intenso nas regiões metropolitanas, os motoristas precisam ficar atentos ao início da cobrança em novos pontos do sistema de pedágio eletrônico Free Flow.

Pedágio eletrônico começa a cobrar em novos trechos

A principal mudança para quem trafega pelas rodovias paranaenses é o início da cobrança automática nos novos pórticos do sistema Free Flow, modelo que dispensa praças de pedágio com cancelas.

Na BR-376, a cobrança começou no pórtico instalado em Mauá da Serra.

Já na PR-445, o sistema passa a operar no trecho de Tamarana.

O valor da tarifa para veículos leves foi fixado em R$ 10,80. Motoristas que não possuem TAG ativa têm prazo de até 30 dias para realizar o pagamento pelos canais digitais disponibilizados pelas concessionárias e evitar penalidades.

Obras exigem atenção no Oeste e Noroeste do Paraná

Nas rodovias administradas pela Via Campo, equipes iniciaram novas frentes de trabalho em um lote com aproximadamente 433 quilômetros de extensão.

As intervenções ocorrem em rodovias federais e estaduais das regiões Oeste e Noroeste do estado. A presença de operários, máquinas e sinalização temporária exige redução de velocidade e atenção redobrada dos condutores.

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BR-277 registra movimento carregado na chegada à capital

Na BR-277, o fluxo é intenso no sentido Curitiba durante a manhã.

O movimento é impulsionado principalmente pelo tráfego de caminhões e pelo deslocamento diário de trabalhadores vindos das cidades da Região Metropolitana, provocando lentidão nos acessos à capital.

BR-376 segue sem bloqueios totais na ligação com Santa Catarina

Na BR-376, o trânsito flui normalmente no trecho de serra entre os dois estados.

Apesar da ausência de bloqueios totais, motoristas ainda encontram lentidão pontual nos locais de maior movimento e devem ficar atentos à fiscalização reforçada nas áreas de escape e pontos considerados críticos da rodovia.

Onde acompanhar o trânsito em tempo real

Com o encerramento das atualizações frequentes de tráfego nos canais gerais do DER-PR, os motoristas podem buscar informações diretamente junto às concessionárias responsáveis pelos trechos.

As condições das rodovias do litoral, Campos Gerais e Norte Pioneiro podem ser acompanhadas pelos canais da EPR Litoral Pioneiro. Já os usuários da ligação entre Paraná e Santa Catarina encontram atualizações junto à Arteris Litoral Sul.

Para ocorrências emergenciais, acidentes e interdições em rodovias federais, a recomendação é acompanhar os alertas divulgados pela Polícia Rodoviária Federal.