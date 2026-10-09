Trânsito no feriado Paraná: 2 milhões de veículos e risco de tempestade nas estradas

As rodovias do Paraná têm previsão de fluxo intenso a partir desta sexta-feira (9). Com expectativa de circulação de cerca de 2 milhões de veículos durante o feriado de Nossa Senhora Aparecida, na segunda-feira (12), a chegada de uma frente fria traz risco de tempestades, ventos fortes e alagamentos. A combinação de pista molhada, visibilidade reduzida e interrupções para obras deve deixar o trânsito lento nos acessos a Curitiba e ao Litoral.

Confira as intervenções e restrições programadas:

Obras de ampliação e manutenção

BR-277 (São José dos Pinhais a Curitiba): Bloqueios parciais de faixas e desvios entre o km 68 e o km 83, em ambos os sentidos, para obras de ampliação. Serviços de manutenção também atingem o trecho entre o km 0 e o km 4.

Bloqueios parciais de faixas e desvios entre o km 68 e o km 83, em ambos os sentidos, para obras de ampliação. Serviços de manutenção também atingem o trecho entre o km 0 e o km 4. BR-153: Obras de ampliação ocupam trechos entre o km 1 e o km 52, nos dois sentidos.

Obras de ampliação ocupam trechos entre o km 1 e o km 52, nos dois sentidos. BR-369: Faixas interditadas para ampliação entre o km 4 e o km 22, nos dois sentidos.

Faixas interditadas para ampliação entre o km 4 e o km 22, nos dois sentidos. PR-092: Serviços de manutenção afetam o tráfego do km 206 ao km 208, no sentido Wenceslau Braz.

Serviços de manutenção afetam o tráfego do km 206 ao km 208, no sentido Wenceslau Braz. PR-151: Restrição no fluxo entre o km 276 e o km 279 para aplicação de sinalização horizontal, no sentido Ponta Grossa.

Bloqueios e fiscalização

BR-376 (Serra do Mar): Paradas intermitentes no trânsito nos km 662, 664, 665 e 679 para aferição de radares.

Paradas intermitentes no trânsito nos km 662, 664, 665 e 679 para aferição de radares. Região Central: Interdições temporárias e pontuais em trechos de Pinhão e Laranjeiras do Sul.

Interdições temporárias e pontuais em trechos de Pinhão e Laranjeiras do Sul. Fiscalização de velocidade e embriaguez: O Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) iniciou a Operação Padroeira do Brasil 2026 nas estradas estadiaus para coibir o excesso de velocidade e o consumo de álcool ao volante.

Restrições de tráfego pesado Caminhões e veículos de grande porte que excedem os limites regulamentares de peso ou dimensão estão proibidos de circular em rodovias federais de pista simples nesta sexta-feira (9), das 16h às 22h.

Intervenções de longa duração e ações contínuas As obras de ampliação na BR-277 (km 68 ao km 83), na BR-153 (km 1 ao km 52) e na BR-369 (km 4 ao km 22) continuam ao longo dos próximos dias. O esquema de fiscalização e as restrições para veículos pesados em pistas simples seguem vigentes até as 23h59 de segunda-feira (12).