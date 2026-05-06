Trânsito em Curitiba e no Paraná tem lentidão e interdições nesta quarta-feira (06)

O trânsito em Curitiba e no Paraná nesta quarta-feira (06/05) registra pontos de lentidão significativa, especialmente nos acessos à capital e em rodovias com obras em andamento. Motoristas enfrentam retenções em trechos estratégicos e devem redobrar a atenção ao longo do dia.

Principais rodovias federais (BRs)

Na BR-277, o fluxo é intenso no sentido Curitiba, principalmente para quem vem de São José dos Pinhais. Há cerca de 3 quilômetros de lentidão, com retenção até a região do Jardim Botânico de Curitiba.

No sentido interior da mesma rodovia, o cenário também exige paciência. Um congestionamento de aproximadamente 6 quilômetros foi registrado em Balsa Nova, na altura do km 143, devido a uma interdição parcial para retirada de carga na pista.

Ainda na BR-277, no trecho em direção a Paranaguá, há bloqueio da faixa 1 no km 17,8 em ambos os sentidos para manutenção. Com isso, o tráfego flui apenas pela faixa 2, o que pode gerar lentidão em horários de maior movimento.

Já na BR-376, intervenções como implantação de tachas e serviços de fresagem alteram o tráfego em pontos específicos, como no km 606, no sentido Curitiba.

Rodovias estaduais e interdições programadas

Na PRC-466, há interdição total programada entre 14h e 17h no km 237+700, no trecho entre Turvo e Palmeirinha. O bloqueio ocorre por conta de detonação de rochas em obras de duplicação, e exige planejamento por parte dos motoristas que utilizam a via.

Pedágio eletrônico entra em operação

Outro ponto de atenção nesta quarta-feira é o início da operação do sistema de pedágio eletrônico no modelo free flow, sem cancelas, em trechos de diversas rodovias do estado. O sistema passa a funcionar em segmentos das rodovias BR-369, BR-373, BR-376, além das estaduais PR-090, PR-170, PR-323 e PR-445.

A novidade exige atenção dos condutores, já que a cobrança é feita de forma automática, sem necessidade de parada em praças de pedágio.

Movimento das estradas em tempo real

As concessionárias estão atualizando em tempo real o movimento das estradas do Paraná. Confira:

🚙Trânsito lento do km 614 ao km 628 da BR-376/PR, em São José dos Pinhais, sentido Santa Catarina, devido a um reflexo de acidente anterior.



✅No momento, não há interdição da via. — Arteris Litoral Sul (@Arteris_ALS) November 15, 2024

✅ Movimentação na BR 277 rumo ao Litoral do Paraná segue intensa neste meio de dia. Não há incidentes ao longo das estradas, contudo existem registros de congestionamentos em alguns pontos devido a alta circulação de veículos.



Pontos de Lentidão



➡️ BR 277 – Sentido Praias do… — EPR Litoral Pioneiro (@EPRLPioneiro) November 15, 2024