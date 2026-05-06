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Trânsito em Curitiba e no Paraná tem lentidão e interdições nesta quarta-feira (06)

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Tai Editado por Leonardo Coleto
- Atualizado: 06/05/26 09h47
transito intenso na br 277
Foto: Átila Alberti | Arquivo Tribuna do Paraná

O trânsito em Curitiba e no Paraná nesta quarta-feira (06/05) registra pontos de lentidão significativa, especialmente nos acessos à capital e em rodovias com obras em andamento. Motoristas enfrentam retenções em trechos estratégicos e devem redobrar a atenção ao longo do dia.

Principais rodovias federais (BRs)

Na BR-277, o fluxo é intenso no sentido Curitiba, principalmente para quem vem de São José dos Pinhais. Há cerca de 3 quilômetros de lentidão, com retenção até a região do Jardim Botânico de Curitiba.

No sentido interior da mesma rodovia, o cenário também exige paciência. Um congestionamento de aproximadamente 6 quilômetros foi registrado em Balsa Nova, na altura do km 143, devido a uma interdição parcial para retirada de carga na pista.

Ainda na BR-277, no trecho em direção a Paranaguá, há bloqueio da faixa 1 no km 17,8 em ambos os sentidos para manutenção. Com isso, o tráfego flui apenas pela faixa 2, o que pode gerar lentidão em horários de maior movimento.

Já na BR-376, intervenções como implantação de tachas e serviços de fresagem alteram o tráfego em pontos específicos, como no km 606, no sentido Curitiba.

Rodovias estaduais e interdições programadas

Na PRC-466, há interdição total programada entre 14h e 17h no km 237+700, no trecho entre Turvo e Palmeirinha. O bloqueio ocorre por conta de detonação de rochas em obras de duplicação, e exige planejamento por parte dos motoristas que utilizam a via.

Pedágio eletrônico entra em operação

Outro ponto de atenção nesta quarta-feira é o início da operação do sistema de pedágio eletrônico no modelo free flow, sem cancelas, em trechos de diversas rodovias do estado. O sistema passa a funcionar em segmentos das rodovias BR-369, BR-373, BR-376, além das estaduais PR-090, PR-170, PR-323 e PR-445.

A novidade exige atenção dos condutores, já que a cobrança é feita de forma automática, sem necessidade de parada em praças de pedágio.

Movimento das estradas em tempo real

As concessionárias estão atualizando em tempo real o movimento das estradas do Paraná. Confira:

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