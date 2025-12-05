Tráfego na BR-469 muda devido a obras de duplicação em Foz do Iguaçu

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) anunciou mudanças no tráfego da BR-469 a partir desta sexta-feira (5), próximo à obra do novo viaduto no acesso ao aeroporto de Foz do Iguaçu, na região Oeste. A alteração é necessária para o avanço dos serviços de duplicação da rodovia.

Veículos com destino ao aeroporto ou ao Parque Nacional do Iguaçu passarão a utilizar uma nova alça implantada no local. O DER/PR orienta os motoristas a seguirem com cautela pelo trecho, obedecendo à sinalização provisória para garantir a segurança de todos os usuários da via.

A duplicação da BR-469 abrange 8,7 quilômetros, desde o portal de entrada do Parque Nacional do Iguaçu até o trevo de acesso à Argentina. O projeto inclui a construção de quatro viadutos: no km 2+260 (em frente ao Condomínio Ritz Cataratas), km 3+970 (acesso ao bairro Remanso), km 7+600 (próximo ao museu Movie Cars), e no acesso ao Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu (km 6+760). Além disso, está prevista a construção de uma nova ponte sobre o Rio Tamanduá.

As obras de duplicação visam melhorar o fluxo de veículos e a segurança na região, que é um importante polo turístico do estado. Motoristas e moradores devem ficar atentos às mudanças no trânsito durante o período de obras e seguir as orientações das autoridades de trânsito locais.