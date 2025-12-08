Infraestrutura e Logística

Tráfego na Avenida das Cataratas em Foz do Iguaçu será alterado a partir de terça

Tribuna do Paraná
Por AEN Tai
Atualizado: 08/12/25 17h07

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) anunciou mudanças no tráfego da Avenida das Cataratas, em Foz do Iguaçu, a partir desta terça-feira (9). As alterações afetarão o acesso ao viaduto no entroncamento da BR-469 com a Perimetral Leste, na região Oeste do estado.

No sentido Argentina-Centro, o acesso à passagem superior será bloqueado. Os motoristas deverão utilizar a alça esquerda do viaduto. Para chegar ao Centro, será necessário fazer um retorno em frente ao Hotel Vivaz Cataratas ou optar pela Avenida Maria Bubiak e o viaduto na Avenida Felipe Wandscheer.

As mudanças são necessárias para a continuidade das obras de implantação da Perimetral Leste de Foz do Iguaçu, que se encontram em fase final. O DER/PR informou que o trecho contará com sinalização provisória para orientar os usuários, que devem redobrar a atenção ao trafegar pelo local.

A Perimetral Leste de Foz do Iguaçu é um projeto que prevê a pavimentação de 14,7 quilômetros de rodovia nova, conectando a BR-277 à nova Ponte da Integração Brasil-Paraguai. O contrato inclui a construção de duas aduanas e seis viadutos, visando melhorar a infraestrutura viária da região.

Os motoristas devem ficar atentos às mudanças e seguir as orientações da sinalização para garantir a segurança de todos os usuários da via durante o período de obras.

