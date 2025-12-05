Tornado em Rio Bonito do Iguaçu: 400 profissionais mobilizados no atendimento

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Mais de 400 profissionais, incluindo socorristas do Samu e trabalhadores de hospitais da região de Rio Bonito do Iguaçu, no Centro-Sul do Paraná, foram mobilizados para atender as vítimas do tornado F4 que atingiu o município. Desde 4 de dezembro, dois moradores permanecem internados: um no Hospital Universitário do Oeste do Paraná, em Cascavel, e outro no Hospital Santa Tereza, em Guarapuava.

A resposta inicial envolveu 50 profissionais do Samu Regional Centro, 36 ambulâncias e 6 aeronaves. Atualmente, a cidade conta com apoio permanente de ambulâncias do Samu de Rio Bonito do Iguaçu e Laranjeiras do Sul, além de transporte sanitário oferecido por municípios vizinhos.

Os atendimentos foram realizados em hospitais de Guarapuava e Laranjeiras do Sul. Inicialmente, mais de 30 pessoas foram internadas, número que diminuiu gradualmente. O esforço envolveu equipes de enfermeiros, médicos, técnicos e plantonistas.

Os serviços de saúde estão retornando à normalidade na cidade, com atendimentos ocorrendo em quatro Unidades de Saúde e dois contêineres da Força Nacional do SUS. Dos nove serviços locais de saúde, 55% foram totalmente danificados. A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) trabalha na recuperação dessas unidades e na finalização do Pronto Atendimento Municipal.

Quase 640 mil itens, incluindo medicamentos e equipamentos médicos, foram enviados para a região. O município também recebeu dois “kits calamidade” com uma tonelada de medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica.

Os treinamentos constantes, como o Curso de Sistema de Comando de Incidentes realizado na véspera do incidente, contribuíram para uma resposta rápida à população. O presidente do Conselho Estadual de Saúde do Paraná destacou a importância da atuação rápida do Estado e da rede de hospitais da região no atendimento às vítimas.