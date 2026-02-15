Torcidas do Londrina e Athletico fazem ato por justiça a torcedor morto

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Antes da semifinal do Campeonato Paranaense, realizada neste domingo (15/2), torcedores da organizada Falange Azul se uniram à torcida Fanáticos para protestar contra a morte de Leandro Souza, ocorrida durante uma ação da Polícia Militar na noite de quinta-feira (12/2), no bairro Boqueirão.

Com uma faixa com a frase “Justiça por Leandro”, os grupos caminharam em marcha e entoaram gritos de “Foi covardia” e “Leandro eternamente”, em um coro que se repetiu ao longo do trajeto. O ato aconteceu horas antes da partida, realizada às 18h30.

Em frente ao Estádio do Café, sede do jogo decisivo, as duas torcidas formaram uma roda e fizeram uma oração coletiva em memória do torcedor.

Na sexta-feira (13/2), manifestantes já haviam promovido outro ato. A mobilização ocorreu na sede localizada na Rua Brasílio Itiberê, nas proximidades da Arena da Baixada. Durante a manifestação, que questionava a conduta das equipes policiais envolvidas na ocorrência, pneus foram queimados.

Entenda o caso

Leandro Souza morreu após a partida entre Athletico e Santos, realizada na Arena da Baixada. Segundo relatos de testemunhas, ele e outros torcedores teriam sido perseguidos por policiais militares no bairro Boqueirão. O grupo correu para fugir da abordagem, e Leandro entrou no terreno de uma residência.

A Polícia Militar do Paraná foi acionada pela proprietária do imóvel, que relatou a presença de um homem no quintal. De acordo com a corporação, os policiais localizaram o suspeito armado, ele teria reagido à abordagem e, diante da situação, os agentes efetuaram disparos.

Leandro não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A arma que estaria com ele foi apreendida e encaminhada à Central de Flagrantes. Ainda segundo a PM, foi determinada a instauração de procedimento interno para apurar todas as circunstâncias que envolveram a ocorrência.