O Governo do Estado prorrogou as medidas de restrição de mobilidade em todo o Paraná, que passam a valer até o dia 31 de janeiro. As medidas estão dispostas no Decreto nº 6.294, de 3 de dezembro de 2020. O novo texto, porém, amplia de 10 para 25 o número de pessoas que podem participar de confraternizações e eventos presenciais, excluídas da contagem crianças de até 14 anos.

O As medidas do decreto tratam das restrições quanto à circulação distanciamento social entre os paranaenses, com o objetivo de evitar a propagação do coronavírus e conter o aumento das infecções no Paraná. O toque de recolher vale entre às 23h e 5h.

Segundo o decreto, apenas serviços essenciais, como saúde e segurança pública, ficam liberados da restrição. Continua a proibição da comercialização e do consumo, em vias e espaços públicos, de bebidas alcoólicas das 23 horas às 5 horas.