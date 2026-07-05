TJPR inicia obras de R$ 120 milhões para construção de dois novos fóruns 

O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR) iniciou as obras de construção dos novos fóruns das comarcas de São José dos Pinhais e Uraí. Os empreendimentos integram o plano de obras do Judiciário paranaense para o período de 2025 a 2030 e somam investimento de aproximadamente R$ 120,7 milhões, sendo R$ 112 milhões destinados à Região Metropolitana de Curitiba e R$ 8.732.250 ao fórum de Uraí.

Em São José dos Pinhais, o novo fórum substituirá a atual sede, localizada na Rua João Ângelo Cordeiro, e ocupará um terreno na Rua Voluntários da Pátria. O edifício reunirá órgãos e serviços ligados ao Judiciário, entre eles a Defensoria Pública, o Conselho da Comunidade e o Serviço Auxiliar da Infância (SAI – Núcleo Psicossocial).

A nova estrutura terá capacidade para abrigar 26 gabinetes de magistrados, 21 secretarias judiciais, 19 gabinetes do Ministério Público, além de 19 salas de audiência e 12 salas de conciliação. O projeto também prevê um plenário do Tribunal do Júri com capacidade para 115 pessoas, tornando o edifício um dos maiores complexos do Judiciário paranaense.

Segundo a presidente do TJPR, a desembargadora Lidia Maejima, o crescimento da demanda judicial no município justifica a construção da nova sede. “Um fórum adequado não é apenas um benefício para magistrados e servidores; é uma condição para que a Justiça funcione com eficiência, dignidade e respeito ao jurisdicionado”, afirmou.

Novo fórum no Norte do Paraná

Já em Uraí, a estrutura também busca readequar a estrutura para o atendimento da população. O novo fórum contará com gabinete do juiz e da assessoria, secretaria judicial, gabinete do Ministério Público, sala de audiências, sala de conciliação e plenário do Tribunal do Júri.

A nova sede terá estrutura mais ampla que o prédio atual e atenderá à demanda da comarca, que abrange os municípios de Uraí, Jataizinho e Rancho Alegre. As obras começarão na Rua Argemiro Sandoval, onde funciona o fórum atual.