Em alerta de tempestade, Paraná terá virada brusca no tempo a partir desta terça-feira

O tempo volta a ficar instável no Paraná a partir desta terça-feira (25). A presença de um cavado em médios e altos níveis da atmosfera favorece o aumento da nebulosidade e o retorno das instabilidades sobre o estado, provocando pancadas de chuva de forma irregular ao longo do dia em diferentes regiões.

Com o enfraquecimento do ar frio, as temperaturas apresentam elevação gradual desde o amanhecer, reduzindo a sensação de frio em relação aos últimos dias. No período da tarde, as máximas chegam perto dos 20 °C no Centro-Sul e na Região Metropolitana de Curitiba. Já nas faixas Oeste e Norte paranaense, os termômetros devem alcançar marcas ao redor dos 26 °C.

Na capital, o dia começa com mínima de 10 °C e atinge máxima de 19 °C, mantendo-se sem risco de chuva.

Precipitações começaram ainda na madrugada

A meteorologista Júlia Munhoz, do Simepar, explica que o avanço da nebulosidade teve início no fim da tarde de segunda-feira, a partir do Oeste paranaense:

“Ao fim da tarde de segunda-feira, houve aumento gradual da nebulosidade a partir dos setores oeste do Paraná, proveniente dos países vizinhos e avançando em direção ao leste. Entre a noite de segunda-feira e a madrugada desta terça-feira, esse aumento da nebulosidade veio acompanhado de precipitação esparsa. As instabilidades, em geral, foram de baixa intensidade e não apresentaram incidência de descargas atmosféricas. Observa-se que, neste madrugada, as áreas de chuva estavam mais concentradas na metade leste do estado, mantendo deslocamento predominante de oeste para leste.”

Quarta-feira tem alerta amarelo de tempestade

O tempo permanece instável no estado nesta quarta-feira (26). Segundo o Simepar, o dia terá bastante nebulosidade e pancadas de chuva distribuídas de forma irregular e desorganizada, intercalando períodos de melhoria com pancadas isoladas.

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um aviso meteorológico de nível amarelo para o estado durante toda a quarta-feira:

Detalhes do Alerta Informação Aviso Tempestade (Perigo Potencial) Vigência Das 00h00 às 23h59 de 26/08/2026 Volume de chuva 20 a 30 mm/h (ou até 50 mm/dia) Ventos Rajadas intensas entre 40 e 60 km/h Outros fenômenos Queda de granizo Impactos esperados Baixo risco de corte de energia, estragos em plantações, queda de galhos e alagamentos Onde? Todo o Paraná em alerta

O que é um cavado meteorológico?

Um cavado meteorológico é uma região alongada de baixa pressão atmosférica que funciona como uma grande área de ondulação no fluxo dos ventos, fazendo com que o ar em níveis médios ou da superfície fique mais leve e suba.

Segundo a meteorologia, esse movimento de ascensão gera um efeito de sucção que puxa a umidade do solo para cima, favorecendo a formação de nuvens densas, pancadas de chuva, raios e rajadas de vento. Diferente de uma frente fria clássica — que costuma provocar quedas bruscas e duradouras na temperatura —, o cavado pode atuar de forma isolada, trazendo instabilidades e temporais rápidos sem necessariamente alterar o clima nos dias seguintes.