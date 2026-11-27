A previsão do tempo para Londrina nesta sexta-feira (27) indica um dia com chuva leve e céu encoberto. O clima em Londrina será marcado por condições de tempo instável durante o período diurno, com temperatura máxima chegando aos 25,7ºC e mínima de 19,4ºC. A sensação térmica, no entanto, poderá atingir 27,2ºC nos momentos mais quentes do dia.

Durante o dia, a probabilidade de precipitação é de 55%, com previsão de acumulado de 2,77 mm de chuva. Os ventos sopram do leste a 16 km/h, com rajadas que podem chegar a 31 km/h. A umidade relativa do ar ficará em torno de 71%, e a cobertura de nuvens será de 99%, deixando o céu praticamente fechado.

Há risco de temporal em Londrina?

A probabilidade de trovoadas é baixa, ficando em apenas 10% para o período diurno. Segundo a previsão do tempo para Londrina, porém, os moradores devem ficar atentos à chuva leve que pode ocorrer ao longo do dia. O índice UV está em nível 4, considerado moderado, exigindo cuidados com a exposição solar mesmo em dia nublado.

À noite, o tempo em Londrina muda ligeiramente, com redução da probabilidade de chuva para 10% e céu permanecendo encoberto. Os ventos diminuem de intensidade, passando para 11 km/h com rajadas de até 21 km/h. A umidade relativa do ar sobe para 85%, tornando a noite mais úmida e abafada.

O sol nasce às 8h29 e se põe às 21h54, proporcionando um longo período de luz natural característico desta época do ano. Lua na fase minguante.