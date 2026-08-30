Tempestades com granizo e ventos próximas de 70 km/h atingem Paraná neste domingo

As chuvas atingiram o Paraná com maior intensidade neste domingo (30). Desde a madrugada, diferentes regiões do Estado registram pancadas fortes, granizo e rajadas de vento. Curitiba, Pinhão e Cascavel estão entre as cidades que tiveram registro de granizo. Em alguns pontos, os ventos se aproximaram dos 70 km/h.

No início da tarde, as áreas de instabilidade se concentravam principalmente no Centro do Paraná e em parte da Região Metropolitana de Curitiba. Na fronteira com Santa Catarina, União da Vitória acumulou 35,2 milímetros de chuva em seis horas.

Em Curitiba, os maiores volumes foram registrados durante a madrugada e o início da manhã, com cerca de 14 milímetros acumulados entre 5h e 7h, segundo dados das estações do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

Além da chuva intensa, algumas regiões registraram rajadas de vento. Em Guarapuava, nos Campos Gerais, os ventos chegaram a 67 km/h às 7h. No Oeste, Cascavel registrou rajadas de 59,4 km/h às 11h. Já na Região Metropolitana de Curitiba e no Litoral, as rajadas mais intensas ficaram entre 20 km/h e 25 km/h.

A combinação de chuva forte, granizo e ventos elevados aumenta o risco de alagamentos, quedas de árvores e interrupções pontuais no fornecimento de energia, especialmente nas áreas onde as tempestades são mais intensas.

Tempestades permanecem até segunda-feira

Segundo a Defesa Civil do Paraná, as tempestades se concentram neste domingo nas regiões Oeste, Sul e em parte da Região Metropolitana de Curitiba, embora haja previsão de chuva em outras áreas do Estado.

A instabilidade deve continuar ao longo da semana. De acordo com o Simepar, a formação de um sistema de baixa pressão e o avanço de uma frente fria devem manter as condições favoráveis para a ocorrência de chuvas e tempestades no Paraná.

O cenário também é influenciado pelo aquecimento das temperaturas e pela atuação de massas de ar quente e úmido vindas da região amazônica. A partir de segunda-feira (31), a chegada da frente fria deve reforçar a instabilidade atmosférica e aumentar novamente as condições para temporais.

A previsão indica que o tempo instável deve persistir nos próximos dias, com possibilidade de chuvas fortes e tempestades em diferentes regiões. A tendência é de redução das instabilidades apenas a partir de quarta-feira (2).