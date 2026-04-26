Tempestade avança para o Paraná e traz onda de frio para o Sul

A partir deste domingo (26/04), um encontro de massas de ar pode provocar tempestade em toda a região Sul o país. De acordo com informações do Instituo Nacional de Meteorologia (Inmet), os acumulados no Paraná podem chegar a valores em torno de 50 mm.

Com o avanço da chuva forte, a entrada de uma massa de ar frio vai diminuir as temperaturas em toda região Sul, principalmente no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. No Paraná, o domingo ainda segue quente, com máximas de até 32°C na região Norte, como em Paranavaí e Maringá.

+ Leia mais Santa Catarina é o estado mais sujeito a desastres naturais

Mais ao Sul do Estado, o tempo esfria. A máxima não ultrapassa os 19ºC em União da Vitória neste domingo. Já na segunda-feira (27/04), as temperaturas ficam amenas em todo o Estado. Na região Sul, em União da Vitória, Pato Branco e Francisco Beltrão, as mínimas podem chegar aos 11ºC.

Na região Sul do país, as condições meteorológicas poderão ser propícias para a formação de geada já no início da próxima semana, avalia o Inmet.