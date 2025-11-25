Tecpar e Sinovac iniciam projeto para produção de vacinas no Paraná

O Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar) e a biofarmacêutica chinesa Sinovac realizaram nesta terça-feira (25) a primeira reunião de trabalho para iniciar o projeto de produção conjunta de vacinas contra raiva humana e varicela em Curitiba. O encontro ocorre um dia após a formalização do contrato com o Ministério da Saúde para fornecimento de vacinas ao Sistema Único de Saúde (SUS).

O acordo de Parceria para o Desenvolvimento Produtivo (PDP) foi assinado na segunda-feira (24) durante reunião do Grupo Executivo do Complexo Econômico-Industrial da Saúde (Geceis) em São Paulo. O projeto prevê que o Tecpar seja o fornecedor exclusivo das vacinas antirrábica humana e varicela no Brasil, em parceria com a Sinovac e a Eurofarma.

Eduardo Marafon, diretor-presidente do Tecpar, afirmou que a parceria fortalecerá o sistema de saúde público brasileiro e colocará o Paraná entre os principais produtores de vacinas para saúde humana no país. A reunião teve como objetivo conectar as equipes brasileiras e chinesas para avaliar prazos de transferência de tecnologia e iniciar o plano de trabalho a ser apresentado ao Ministério da Saúde no início de 2024.

A fabricação das vacinas está prevista para ocorrer em Maringá, no Noroeste do Paraná, onde a implantação da infraestrutura do Parque Tecnológico Industrial da Saúde do Tecpar já alcançou 50% de execução, com previsão de conclusão até 2026.

O Programa de PDP é uma política pública que visa a transferência de tecnologia de laboratórios privados para um laboratório público, com o objetivo de fabricar medicamentos em território nacional. O processo envolve desenvolvimento, transferência tecnológica, absorção de tecnologia e capacitação produtiva, com prazo máximo de dez anos para a internalização completa da tecnologia.