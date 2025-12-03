Tecpar abre seleção para bolsistas do programa Paraná Mais Orgânico

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar) está selecionando profissionais graduados para atuarem como bolsistas do programa Paraná Mais Orgânico. São 20 vagas no total, sendo 16 para Engenharia Agronômica, 3 para Administração e 1 para Tecnologia da Informação. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 7 de dezembro.

O programa oferece bolsa-auxílio de R$ 3,2 mil mensais, para dedicação de 40 horas semanais, de segunda a sexta, das 8h às 17h. Os requisitos variam conforme a área, mas incluem conhecimentos específicos, disponibilidade para viagens e carteira de motorista categoria B.

Para se inscrever, os candidatos devem enviar os documentos exigidos para o email editais@tecparcert.com.br até o prazo final. O processo seletivo ocorrerá entre 8 e 12 de dezembro, com análise de currículo e entrevista. O resultado será divulgado no site do Tecpar em 15 de dezembro.

O Paraná Mais Orgânico é um programa estadual que oferece orientação técnica e assistência a agricultores familiares interessados em converter lavouras convencionais para o modelo orgânico. O Tecpar atua como parceiro, sendo responsável pela certificação das propriedades após o processo de orientação e acompanhamento técnico realizado por outras instituições participantes.